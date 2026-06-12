Wegen Missbrauchs

Das Gesetz zur Selbstbestimmung soll nach dem Willen der Justizministerkonferenz verschärft werden (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance/dpa/Guido Kirchner)

Dafür stimmten die Ressortchefs der Länder mehrheitlich auf ihrer Frühjahrstagung. Ziel der Initiative mehrerer Bundesländer ist es, offenkundigen Missbrauch etwa bei einer Änderung des Geschlechtseintrags zu verhindern. Die Konferenz fordert einen Prüfmechanismus bei den Standesämtern. Sachsens Justizministerin Geiert von der CDU erklärte, dabei gehe es nicht darum, die geschlechtliche Identität von Menschen staatlich zu kontrollieren. Es solle lediglich geprüft werden, ob es Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung gebe.

Hintergrund ist der Fall des Rechtsextremisten Liebich, der nach einer Verurteilung unter anderem wegen Volksverhetzung sein Geschlecht und Vornamen amtlich ändern ließ, was Kritiker als Beleg für die Missbrauchs-Anfälligkeit des bisherigen Gesetzes werten.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.