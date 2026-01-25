Kulturstiftung des Hauses Hessen

Finanzminister Lorz (CDU) teilte mit, man werde die finanziellen Auswirkungen sorgfältig abwägen, ob und in welcher Form eine Übernahme zum Wohl der Allgemeinheit möglich sei. Laut einer Mitteilung der Staatskanzlei hat die Familie des Adelsgeschlechts die Übernahme mit allen Rechten und Pflichten angeboten. Ministerpräsident Rhein (CDU) sprach einem kulturpolitischen Signal mit großer Strahlkraft.
Schlösser, Mausoleen und Wohnimmobilien
Zu dem Angebot gehören unter anderem Schloss Friedrichshof in Kronberg am Taunus, das Schloss und das Schlossmuseum Fasanerie in Eichenzell bei Fulda. Auch die beiden Mausoleen auf der Rosenhöhe in Darmstadt sowie mehrere Wohnimmobilien und Liegenschaften in Eichenzell, Hanau und Kronberg sind Teil des Angebots.
Landgraf Donatus von Hessen sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", inzwischen seien die Verpflichtungen zu groß geworden, weil die Kosten in den vergangenen Jahren extrem gestiegen seien. Die Kulturstiftung ist eine von zwei Stiftungen des Hauses Hessen.
Den Angaben zufolge soll sich es bei dem Vermögen um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln.
