Kulturstiftung des Hauses Hessen

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein spricht von einem kulturpolitischen Signal mit großer Strahlkraft. (Helmut Fricke / dpa / Helmut Fricke)

Schlösser, Mausoleen und Wohnimmobilien

Zu dem Angebot gehören unter anderem Schloss Friedrichshof in Kronberg am Taunus, das Schloss und das Schlossmuseum Fasanerie in Eichenzell bei Fulda. Auch die beiden Mausoleen auf der Rosenhöhe in Darmstadt sowie mehrere Wohnimmobilien und Liegenschaften in Eichenzell, Hanau und Kronberg sind Teil des Angebots.

Landgraf Donatus von Hessen sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", inzwischen seien die Verpflichtungen zu groß geworden, weil die Kosten in den vergangenen Jahren extrem gestiegen seien. Die Kulturstiftung ist eine von zwei Stiftungen des Hauses Hessen.

Den Angaben zufolge soll sich es bei dem Vermögen um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln.

