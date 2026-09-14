Istanbul: Teilnehmende einer Demonstration für Trans-Rechte im Rahmen der LGBTQ-Pride-Woche fliehen vor der Polizei (Bild vom 21. Juni 2026). (picture alliance / AP Photo / Dilara Acikgoz / Dilara Acikgoz)

Nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu werden den Betroffenen unter anderem Prostitution und Verstöße gegen die Sittlichkeit vorgeworfen. In einer Erklärung der Staatsanwaltschaft hieß es demzufolge, es seien Beweise gefunden worden, dass durch die Vereine Minderjährige in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung und ihre Geschlechtsidentität beeinflusst würden.

Der Türkei-Berichterstatter des Europäischen Parlaments, Sánchez Amor, verurteilte ‌die Festnahmen. Er erklärte auf X, die -"Durchsetzung einer moralischen Agenda" sei eine eklatante Verletzung der Grundrechte. - Die LGBTQ-Gemeinschaft steht öfter im Visier der türkischen Behörden. Erst im Juni wurden Dutzende Konten bei X in Verbindung mit queeren Organisationen gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.