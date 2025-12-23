Präsident Schröder sagte, nur eine Überwachung auf allen Schlachthöfen wäre konsequenter Tierschutz. Zudem sei die Videoüberwachung allein nur die halbe Miete. Solange Tiere für den menschlichen Konsum sterben müssten, sollten Schlachter die Tiere schneller, sicherer und schmerzfreier betäuben können.
Landwirtschaftsminister Rainer hatte einen Gesetzentwurf zur verpflichtenden Videoüberwachung in größeren Schlachthöfen angekündigt. Diese könne auch als Qualitätsmerkmal für Betriebe dienen, sagte der CSU-Politiker der Rheinischen Post. - Im Koalitionsvertrag von Union und SPD war vereinbart worden, eine Videoüberwachung zu prüfen.
Rainer kündigte darüber hinaus an, verstärkt gegen illegalen Welpenhandel vorzugehen.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.