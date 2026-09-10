Bundestag (picture alliance / nordphoto GmbH / Christian Schulze)

Die Parlamentarische Staatsekretärin Breher sagte in der Haushaltsdebatte des Bundestags, mangelnder Regen und andere Faktoren hätten in der Landwirtschaft zu einer Krise von nationaler Tragweite geführt. Es gehe hier um die Ernährung der Bevölkerung. Deshalb würden betroffene Betriebe schnell finanzielle Hilfe erhalten. Sie betonte, der kommende Haushalt des Ministeriums entspreche mit knapp sieben Milliarden Euro in etwa jenem des laufenden Haushaltsjahres. Breher vertrat in der Debatte den erkrankten Bundeslandwirtschaftminister Rainer von der CSU.

In der Opposition warfen sowohl die Grünen und die Linke als auch die AfD dem Ministerium vor, aufgrund von Einsprungen die Bauern nicht ausreichend zu unterstützen.

Am Vormittag hatte Bundesinnenminister Dobrindt in der Debatte über seinen Etat auf eine ständig wachsende Gefahrenlage in Deutschland hingewiesen. Der CSU-Politiker erklärte, die für sein Ressort vorgesehenen Mittel seien etwa für die Cyberabwehr und den Umbau der Nachrichtendienste nötig. Der Haushaltsentwurf sieht für das Innenressort 2027 16,7 Milliarden Euro vor, 950 Millionen Euro mehr als noch in diesem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.