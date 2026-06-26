Türkei
Lange Haftstrafen im Prozess um vergiftete Hamburger Familie

Im Prozess um den Tod einer vierköpfigen Hamburger Familie in der Türkei hat ein Gericht in Istanbul lange Haftstrafen verhängt. Der Betreiber eines Hotels wurde zu 13 Jahren und 4 Monaten Gefängnis verurteilt.

    Blick auf den Eingang des Hotels in Istanbul.
    Harbour Suites in Istanbul: Hier wurde die Hamburger Familie mutmaßlich vergiftet (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Emrah Gurel)
    Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn. Ein Mitarbeiter der Firma wurde zu zwölf Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das Gericht wertete die Tat als bewusste fahrlässige Tötung.
    Die Eltern und ihre beiden Kleinkinder waren vergangenes Jahr zum Urlaub in die Türkei gereist. In ihrer Unterkunft erlitten sie laut einem medizinischen Gutachten Vergiftungen durch Insektizide. Alle vier Familienmitglieder starben kurz nacheinander.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.