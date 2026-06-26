Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn. Ein Mitarbeiter der Firma wurde zu zwölf Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das Gericht wertete die Tat als bewusste fahrlässige Tötung.
Die Eltern und ihre beiden Kleinkinder waren vergangenes Jahr zum Urlaub in die Türkei gereist. In ihrer Unterkunft erlitten sie laut einem medizinischen Gutachten Vergiftungen durch Insektizide. Alle vier Familienmitglieder starben kurz nacheinander.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.