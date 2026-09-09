Ein Jahr nach ihrem Tod

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin war im vergangenen Jahr im Alter von 31 Jahren beim Bergsteigen in Pakistan tödlich verunglückt. Neben Dahlmeier sind nun auch Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen, Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen sowie der frühere Skirennläufer Felix Neureuther Mitglieder der Hall of Fame. Nach Angaben der Stiftung Deutsche Sporthilfe werden damit jetzt 142 herausragende Sportpersönlichkeiten in der virtuellen Ruhmeshalle geehrt. Sie alle haben sich demnach durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft ausgezeichnet.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.