Olympische Winterspiele

Laura Nolte im Monobob (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Für die deutschen Schlittensportler ist es die zwölfte Medaille im neunten Rennen der Winterspiele - und für Nolte die zweite ihrer Karriere: Vor vier Jahren in Peking war sie mit ihrem Triumph im Zweier zur jüngsten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte aufgestiegen.

Die deutschen Skispringer Philipp Raimund und Andreas Wellinger verpassten nur knapp eine Medaille. Zum Abschluss im Super Team landeten sie in Predazzo auf dem vierten Platz. Gold gewannen die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher. Silber sicherten sich Pawel Wasek und Kacper Tomasiak aus Polen. Bronze ging an das norwegische Duo Johann Andre Forfang und Kristoffer Eriksen Sundal.

Der Wettkampf wurde wegen starken Schneefalls vorzeitig abgebrochen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.