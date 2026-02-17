Olympische Winterspiele

Laura Nolte im Monobob (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Für die deutschen Schlittensportler ist es die zwölfte Medaille im neunten Rennen der Winterspiele - und für Nolte die zweite ihrer Karriere: Vor vier Jahren in Peking war sie mit ihrem Triumph im Zweier zur jüngsten Bob-Olympiasiegerin der

Geschichte aufgestiegen.

Im Eiskunstlauf holten die deutschen Minerva Hase und Nikita Volodin die Bronzemedaille in der Kür. Gold gewannen die japanischen Weltmeister Riku Miura und Ryuichi Kihara. Silber ging an Anastasia Metelkina und Luka Berulawa aus Georgien.

Keine Medaille für deutsche Skispringer

Die deutschen Skispringer Philipp Raimund und Andreas Wellinger verpassten nur knapp eine Medaille. Zum Abschluss im Super Team landeten sie in Predazzo auf dem vierten Platz. Gold gewannen die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher. Silber sicherten sich Pawel Wasek und Kacper Tomasiak aus Polen. Bronze ging an das norwegische Duo Johann Andre Forfang und Kristoffer Eriksen Sundal.

Der Wettkampf wurde wegen starken Schneefalls vorzeitig abgebrochen.

