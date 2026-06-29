Nach Bergbau-Sanierung

Die Ministerpräsidenten der beiden Bundesländer, Woidke und Kretschmer, gaben ihn in Neu-Seeland am Sedlitzer See in Brandenburg frei. Die zusammenhängende Wasserfläche beträgt rund 5.100 Hektar. Der Verbund soll den Tourismus in der Region stärken.
Die Seen entstanden aus gefluteten Braunkohle-Tagebauen. Seit Anfang der 1990er Jahre hat allein die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft nach eigenen Angaben 941 Millionen Euro aufgewendet, um die von ihr verantworteten Gebiete zu sanieren.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.