Der frühere RKI-Präsident Wieler und Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) hatten während der Corona-Pandemie nicht immer die gleiche Meinung. (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Wie "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR berichten, wollte das Robert Koch-Institut die Risikobewertung damals von "sehr hoch" auf "hoch" absenken, weil die schwere Winterwelle abebbte. Lauterbach habe dies aber über Monate verhindert. Dem Bericht zufolge teilte er dem RKI per E-Mail mit, dass eine Herabstufung der Risikobewertung politisch nicht gewünscht sei. In einer Reaktion auf den Bericht erklärte Lauterbach, hätte man damals die Risikostufe bereits herabgesetzt, als zum Teil noch Hunderte Menschen am Tag an Covid gestorben seien, wäre dies ein Fehler gewesen. Daher hätten das RKI und das Gesundheitsministerium dies zu Recht verschoben.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.