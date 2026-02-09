Historischer Wahlsieg

Kann künftig durchregieren: Japans Ministerpräsidentin Takaichi (picture alliance / Kyodo)

Dort verfügt die LDP nur über eine Minderheit der Sitze. Takaichi war vergangenen Oktober als erste Frau an die Spitze einer japanischen Regierung gewählt worden. Sie gehört dem konservativen Flügel ihrer Partei an, befürwortet engere Beziehungen zu den USA und will die Streitkräfte Japans auch als Gegengewicht zum Machtstreben Chinas ausbauen. Der japanische Aktienmarkt reagierten positiv auf Takaichis Wahlerfolg. Der Leitindex Nikkei legte zum Handelsstart um über vier Prozent zu.

