Drogen-Studie

Eine Cannabis-Pflanze (imago | Cavan Images)

Forschende beschreiben im Fachmagazin The Lancet , wie sich unterschiedliche Regelungen auf den Konsum auswirken: Ein Beispiel ist Uruguay, das 2013 als erstes Land der Welt Cannabis vollständig legalisiert hat. Der Verkauf wird dort aber streng kontrolliert. Ähnlich wie bei uns in Deutschland können Erwachsene Cannabisprodukte in Apotheken kaufen oder unter bestimmten Bedingungen selbst anbauen. Das hat in Uruguay die Nutzung von Cannabis laut der Studie kaum verändert. Das gilt auch für Länder, in denen der Konsum von Cannabis nur entkriminalisiert wurde.

Anders ist es der Studie zufolge in Kanada und in vielen Bundesstaaten der USA, wo Cannabis legal - und kommerziell - verkauft werden darf. Dort habe der Konsum der Droge zugenommen, das verkaufte Cannabis sei stärker geworden und es gebe auch mehr Menschen, die von der Droge nicht mehr loskommen und krank werden. In den USA konsumieren demnach inzwischen mehr Menschen jeden Tag Cannabis als Alkohol. Ob die Zahl der Akoholsüchtigen dadurch abgenommen hat, wurde nicht untersucht.

Cannabis bei jungen Erwachsenen in Deutschland weiter verbreitet

Etwas andere Zahlen hat vor neun Monaten das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit veröffentlicht . Danach ist der Cannabis-Konsum bei jungen Erwachsenen heute sehr viel weiter verbreitet als vor zehn Jahren. Der kommissarische Leiter des Bundesinstituts, Nießen, forderte damals, die Entwicklung sehr aufmerksam zu beobachten, denn ffür junge Menschen sei Cannabis besonders gesundheitsschädlich.

Der Facharzt für Psychiatrie, Bastian Willenborg, sagte bei Deutschlandfunk Nova , der Konsum von Cannabis sei durch die Legalisierung vor zwei Jahren nicht gestiegen. Die Entkriminalisierung sei positiv zu bewerten. Auch er hält die Prävention bei Jugendlichen aber für besonders wichtig.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.