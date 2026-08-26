Allein die ausländerfeindliche Rhetorik der Partei könne bereits einen solchen Effekt auslösen, sagte der Präsident des Instituts, Gropp, der "Süddeutschen Zeitung". Vorläufige Schätzungen zeigten, dass das Wirtschaftswachstum in Sachsen-Anhalt um etwa ein halbes bis ein Prozent pro Jahr sinken könnte. Allerdings würden die Menschen die AfD ohnehin nicht wegen ökonomischer Sachargumente wählen, meinte Gropp. Sie wollten zurück in eine Welt, die es nie gegeben habe: eine ideale deutsche Welt mit nur Blauäugigen und Blonden auf der Straße und dem kleinen Tante-Emma-Laden in jedem Dorf.
In Sachsen-Anhalt wird in zwei Wochen ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen lag die AfD zuletzt deutlich vor der CDU.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.