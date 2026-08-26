Wahlplakate in Halle (Saale). (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Allein die ausländerfeindliche Rhetorik ⁠der Partei könne bereits einen solchen Effekt auslösen, sagte der Präsident des Instituts, Gropp, der "Süddeutschen Zeitung". Vorläufige Schätzungen zeigten, dass das Wirtschaftswachstum in Sachsen-Anhalt um etwa ein halbes bis ein Prozent pro Jahr sinken könnte. Allerdings würden die Menschen die AfD ohnehin nicht wegen ökonomischer Sachargumente wählen, meinte Gropp. Sie wollten ⁠zurück ⁠in eine Welt, die ⁠es nie gegeben habe: eine ideale deutsche Welt mit ⁠nur Blauäugigen und Blonden auf der Straße und dem ⁠kleinen Tante-Emma-Laden in jedem Dorf.

In Sachsen-Anhalt wird in zwei Wochen ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen lag die AfD zuletzt deutlich vor der CDU.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.