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Die Nichtregierungsorganisation sprach in einer Mitteilung von einem erschütternden Anblick. SOS Mediterranée setzt in der Region das Flugzeug "Albatross" ein, um in dem Meer mögliche Seenotfälle von Migranten auszumachen. Die italienische Küstenwache bestätigte, dass sie über den Vorgang informiert worden sei. Sie verwies darauf, dass es sich bei dem Gebiet etwa 57 Seemeilen vor dem Küstenort Zuwara um den Verantwortungsbereich der libyschen Behörden handele. Die Internationale Organisation für Migration hatte in dieser Woche mitgeteilt, dass die Zahl der registrierten Todesfälle im zentralen Mittelmeer drastisch gestiegen sei.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.