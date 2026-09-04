Der frühere bosnisch-serbische Armeechef und Kriegsverbrecher Ratko Mladic (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jerry Lampen)

Ein Regierungsflugzeug brachte den Sarg von Den Haag nach Belgrad. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie serbische Soldaten ihn in die Nationalflagge gehüllt aus dem Flugzeug trugen.

Mladic war 2017 vom UNO-Kriegsverbrechertribunal zu lebenslanger Haft verurteilt worden - wegen Gräueltaten im Bosnien-Krieg wie dem Massaker von Srebrenica 1995. Damals hatte die bosnisch-serbische Armee unter seinem Befehl mehr als 8.000 muslimische Jungen und Männer ermordet.

Mladic starb in der vergangenen Woche im Alter von 84 Jahren im Gefängnis. Er gilt vielen Serben nach wie vor als Held. Nach seinem Tod gab es Mahnwachen und Trauermärsche. Zu seiner Beerdigung werden zehntausende Menschen erwartet. In der serbischen Regierung wird erwogen, Mladic mit einem Staatsbegräbnis beizusetzen. Dies löste in anderen Teilen der Bevölkerung Empörung aus.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.