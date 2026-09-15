Entscheidung

Die Leichtathletik-WM 2031 geht nach München. (IMAGO / Eibner / Franz Feiner)

In Deutschland wurde das Spitzentreffen der Leichtathletik bisher zwei Mal ausgetragen: 1993 in Stuttgart und 2009 in Berlin. Für 2031 plant München derzeit mit Kosten in Höhe von rund 110 Millionen Euro.

Die Stadt will zudem Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 werden. Die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds entscheidet am 26. September über den Kandidaten für eine deutsche Bewerbung. Neben München sind auch noch Berlin und die Region Köln-Rhein-Ruhr im Rennen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.