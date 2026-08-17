Hitze und Dürre
Leichte Entspannung bei Waldbrand im Hohen Venn

Einsatzkräfte bei dem Brand im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn gehen davon aus, dass das Feuer in den nächsten Tagen unter Kontrolle gebracht werden kann. Die Flammen haben inzwischen eine Fläche von rund 30 Quadratkilometern zerstört.

    Blick von dem Ortsteil Monschau-Kalterherberg auf die belgische Seite, wo das Hohe Venn in Flammen steht.
    Im Hohen Venn wütet ein Waldbrand. (Thomas Banneyer / dpa / Thomas Banneyer)
    Laut dem flämischen Sender VRT News hatte es in der Nacht auf Montag angefangen zu regnen, die Niederschlagsmenge reichte aber nicht aus, um die Löscharbeiten entscheidend voranzubringen. Rund 600 Bewohner in der Provinz Lüttich mussten ihre Häuser verlassen. Auch Teile der nahegelegenen deutschen Stadt Monschau wurden sicherheitshalber evakuiert.
    Für das ebenfalls von einem Waldbrand bedrohte nordrhein-westfälische Hürtgenwald hat der Kreis Düren Entwarnung gegeben. Im Landkreis Rottweil in Baden-Württemberg waren bis zum Nachmittag hunderte Feuerwehrleute bei einem Brand im Einsatz.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Feuer im Hohen Venn: Bürgermeisterin von Monschau zeigt sich optimistisch
    Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.