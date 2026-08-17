Hitze und Dürre

Im Hohen Venn wütet ein Waldbrand. (Thomas Banneyer / dpa / Thomas Banneyer)

Laut dem flämischen Sender VRT News hatte es in der Nacht auf Montag angefangen zu regnen, die Niederschlagsmenge reichte aber nicht aus, um die Löscharbeiten entscheidend voranzubringen. Rund 600 Bewohner in der Provinz Lüttich mussten ihre Häuser verlassen. Auch Teile der nahegelegenen deutschen Stadt Monschau wurden sicherheitshalber evakuiert.

Für das ebenfalls von einem Waldbrand bedrohte nordrhein-westfälische Hürtgenwald hat der Kreis Düren Entwarnung gegeben. Im Landkreis Rottweil in Baden-Württemberg waren bis zum Nachmittag hunderte Feuerwehrleute bei einem Brand im Einsatz.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.