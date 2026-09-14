Fußball-Bundesliga

Leipzigs Stürmer Tidiam Gomis jubelt über das 1:0 gegen den Hamburger SV. (IMAGO / Jan Huebner / IMAGO / Michael Taeger)

Der Hamburger SV steckt früh in der Saison tief in der Krise. Schon vor dem Spiel gegen Leipzig hatten die Hamburger 0:5 gegen Mainz verloren. Nach der erneuten Niederlage am dritten Spieltag hat der HSV als Tabellenletzter null Punkte auf dem Konto und ein Torverhältnis von 0:12. Es ist der schlechteste Bundesligastart der Vereinsgeschichte.

Im weiteren Sonntagsspiel der Bundesliga standen sich Elversberg und Bayern München gegenüber. Bayern München entschied das Duell David gegen Goliath erstaunlich knapp für sich. Das Star-Team von Vincent Kompany bezwang den lange auf Augenhöhe agierenden saarländischen Aufsteiger mit 2:1. Lennart Karl (26.) und Harry Kane (72.) sorgten für den Arbeitssieg, damit rückte der FCB bis auf zwei Punkte an die Spitze heran. Für den 13.000-Seelen-Ort war es trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Maurice Krattenmacher (61.) die erste Niederlage überhaupt im Oberhaus.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.