Die Leistung von Solaranlagen in China übersteigt die von Kohlekraftwerken (Archivbild). (Zhang Cheng / XinHua / dpa / Zhang Cheng)

Das geht aus Zahlen der chinesischen Energieagentur hervor. Der Ausbau der Solarenergie vollziehe sich schnell und nachhaltig, erklärte die Behörde. Diese Energiequelle spiele eine immer größere Rolle bei der Sicherung der Stromversorgung und bei der Energiewende.

China ist der weltgrößte Treibhausgasproduzent. Die Regierung in Peking strebt an, dass der CO2-Ausstoß von 2030 an sinkt, um bis 2060 Klimaneutralität zu erreichen. Neben der Solarenergie baut Peking auch die Windenergie stark aus.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.