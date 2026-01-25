Ein Sieg der der Militärjunta nahestehenden Partei USDP gilt als sicher, da die wichtigste Oppositionspartei aufgelöst wurde und dem Militär per Verfassung ein Viertel der Sitze zusteht. In den ersten beiden Phasen erreichte die USDP offiziellen Angaben zufolge sowohl im Unterhaus als auch im Oberhaus eine klare Mehrheit. Die endgültigen Ergebnisse sollen Ende nächster Woche bekannt gegeben werden.
Das Militär hat erstmals seit dem Putsch gegen die demokratische Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi im Februar 2021 eine Art Wahl abgehalten.
Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.