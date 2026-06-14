Formel 1
Lewis Hamilton feiert in Barcelona ersten Sieg im Ferrari

Der britische Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Katalonien in Barcelona gewonnen.

    Lewis Hamilton macht eine Siegerpose neben seinem Ferrari. Er trägt einen gelben Helm und einen roten Rennanzug.
    Lewis Hamilton nach seinem Sieg im Grand Prix von Katalonien in Barcelona. (IMAGO / ANP / IMAGO)
    Es war der erste Sieg des Rekordweltmeisters im Ferrari. Zweiter wurde George Russel vor Weltmeister Lando Norris.
    Der WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli aus Italien schied kurz vor Rennende auf Rang zwei liegend aus.
    Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.