Formel 1
Lewis Hamilton feiert in Barcelona ersten Sieg im Ferrari
Der britische Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Katalonien in Barcelona gewonnen.
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Es war der erste Sieg des Rekordweltmeisters im Ferrari. Zweiter wurde George Russel vor Weltmeister Lando Norris.
Der WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli aus Italien schied kurz vor Rennende auf Rang zwei liegend aus.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.