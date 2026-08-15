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Außerdem gebe es drei Verletzte. Getroffen worden sei ein Wohnhaus am Ortsrand von Ansar. Es handele sich um den Angriff mit den meisten Todesopfern seit der Vereinbarung eines Rahmenabkommens zwischen Israel und dem Libanon im Juni.

Das Abkommen sieht eine Entwaffnung der Hisbollah-Miliz, einen schrittweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Süden des Libanon und die Entsendung der libanesischen Armee in die Region vor. Die pro-iranische Hisbollah lehnt die direkten Gespräche zwischen Israel und Libanon allerdings ab und weigert sich, ihre Waffen abzugeben.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.