Zerstörung nach einem Luftangriff im südlibanesischen Ansar (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Abdul Kader Al Bay)

Wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte, trafen die Angriffe unter anderem die Dörfer Ansar und Deir al-Sahrani. Dabei habe es auch 19 Verletzte gegeben. Israels Militär erklärte, es habe nach Schüssen auf seine Soldaten Anlagen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz angegriffen. Der libanesische Ministerpräsident Salam erklärte, Israels Angriffe untergrüben Versuche, die Lage im Südlibanon zu stabilisieren. Die Verantwortung für den Umgang mit etwaigen militärischen Einrichtungen auf libanesischem Territorium liege ausschließlich beim libanesischen Staat.

Erst im Juni war ein Rahmenabkommen zwischen Israel und dem Libanon geschlossen worden. Es sieht eine Entwaffnung der Hisbollah, einen schrittweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Süden des Libanon und die Entsendung der libanesschen Armee in die Region vor. Die Hisbollah ist jedoch nicht Teil des Abkommens.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.