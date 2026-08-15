Zerstörung nach einem Luftangriff im südlibanesischen Ansar (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Abdul Kader Al Bay)

Wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte, trafen die Angriffe unter anderem die Dörfer Ansar und Deir al-Sahrani. Dabei habe es auch mindestens neun Verletzte gegeben. Israels Militär erklärte, es habe nach einer Aktion gegen seine Soldaten Anlagen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz angegriffen. Der libanesische Ministerpräsident Salam erklärte dagegen, in Ansar gebe es keine militärische Infrastruktur. Israels Angriffe untergrüben Versuche, die Lage im Südlibanon zu stabilisieren.

Libanesischen Staatsmedien zufolge waren es die Angriffe mit den meisten Todesopfern seit der Vereinbarung eines Rahmenabkommens zwischen Israel und dem Libanon im Juni. Dieses sieht eine Entwaffnung der Hisbollah, einen schrittweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Süden des Libanon und die Entsendung der libanesschen Armee in die Region vor.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.