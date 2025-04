Papst Franziskus mit einem Trikot seines Lieblings-Vereins Atletico San Lorenzo (Archivbild) (AP / Gregorio Borgia)

"An diesem Tag hat er ein symbolisches Vereinstrikot für uns unterschrieben, das wir derzeit aufbewahren. Und wenn das Stadion eingeweiht wird, werde ich es in der zentralen Halle aufhängen, damit alle Fans unserer Mannschaft es sehen können", schrieb Moretti in einem in der Sportzeitung "Marca" veröffentlichten, offenen Brief. Bei dem Besuch habe er ihm Geschenke des Vereins aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires mitgebracht und ihn um die Erlaubnis gebeten, das neue Stadion, das im Stadtteil Boedo entstehen soll, nach "Papst Franziskus" zu benennen. "Er stimmte dem zu und war sichtlich gerührt", erklärte Moretti weiter.

Papst Franziskus galt als großer Fußballfan und war auch Mitglied des Vereins. Der ehemalige Erzbischof von Buenos Aires kehrte seit seinem Amtsantritt im Jahr 2013 jedoch nicht mehr dorthin zurück.

