Die Ligaphase in der Fußball Europa League startet Mitte September. (IMAGO/AFLOSPORT)

Bayer Leverkusen trifft unter anderem auf die französischen Clubs Olympique Marseille und Olympique Lyon. Zu den Gegnern der TSG Hoffenheim zählen Sturm Graz - der frühere Verein ihres Trainers Christian Ilzer - und Olympiakos Piräus.

Die Ligaphase beginnt am 16. September. Sie ersetzt die frühere Gruppenphase. Alle 36 Mannschaften spielen jeweils acht Partien gegen unterschiedliche Gegner. Die besten acht Teams der Tabelle erreichen direkt das Achtelfinale. Das Endspiel wird Ende Mai kommenden Jahres in Frankfurt am Main ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.