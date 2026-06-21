Am Nachmittag wollen die Parteivorsitzenden Schwerdtner und Pantisano zu den Delegierten sprechen. Zudem sollen weitere Anträge beraten und beschlossen werden, unter anderem zu einem Gehaltsdeckel. Der Parteivorstand fordert, dass Bundestags- und EU-Abgeordnete ihre Diäten begrenzen. Vor allem in der Bundestagsfraktion gibt es dagegen Vorbehalte.
Die Delegierten hatten gestern die neue Parteispitze gewählt: Schwerdtner wurde im Amt bestätigt, Pantisano tritt die Nachfolge von Jan van Aken an. Geprägt war der Parteitag von Kritik an der Sozialpolitik der schwarz-roten Koalition und Aufrufen zum Kampf gegen einen Rechtsruck.
Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.