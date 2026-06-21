Luigi Pantisano und Ines Schwerdtner sind die neue Doppelspitze der Partei Die Linke. ( dpa / Michael Bahlo)

Am Nachmittag wollen die Parteivorsitzenden Schwerdtner und Pantisano zu den Delegierten sprechen. Zudem sollen weitere Anträge beraten und beschlossen werden, unter anderem zu einem Gehaltsdeckel. Der Parteivorstand fordert, dass Bundestags- und EU-Abgeordnete ihre Diäten begrenzen. Vor allem in der Bundestagsfraktion gibt es dagegen Vorbehalte.

Die Delegierten hatten gestern die neue Parteispitze gewählt: Schwerdtner wurde im Amt bestätigt, Pantisano tritt die Nachfolge von Jan van Aken an. Geprägt war der Parteitag von Kritik an der Sozialpolitik der schwarz-roten Koalition und Aufrufen zum Kampf gegen einen Rechtsruck.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.