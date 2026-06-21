Luigi Pantisano und Ines Schwerdtner sind die neue Doppelspitze der Partei Die Linke. ( dpa / Michael Bahlo)

Am dritten und letzten Tag geht es unter anderem um einen Antrag des Vorstands zu einem Gehaltsdeckel. Gefordert wird, dass Bundestags- und EU-Abgeordnete ihre Diäten begrenzen. Vor allem in der Bundestagsfraktion gibt es dagegen Vorbehalte.

Gestern war die neue Parteispitze gewählt worden: Ines Schwerdtner wurde im Amt bestätigt, Luigi Pantisano tritt die Nachfolge von Jan van Aken an. Am Nachmittag wollen beide zu den Delegierten sprechen.

Geprägt war der Parteitag von Kritik an der Sozialpolitik der schwarz-roten Koalition und Aufrufen zum Kampf gegen einen Rechtsruck.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.