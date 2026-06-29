Hitzewelle

Linke und Grüne fordern mehr und schnelleren Hitzeschutz (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marco Ottico)

Die Linken-Vorsitzende Schwerdtner kritisierte, kaum jemand in den Regierungen in Bund und Ländern sei auf den Hitzesommer ausreichend vorbereitet gewesen. Um sich für künftige Ereignisse zu rüsten, müssten die Investitionen in den Nahverkehr erhöht werden, damit die Bahnen trotz großer Hitze fahren könnten. Zudem müssten Hitzepläne für Schulen, Pflegeheime und Krankenhäuser Vorrang haben. Der Grünen-Vorsitzende Banaszak warf der Bundesregierung Untätigkeit vor. Sensible Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime bräuchten jetzt sehr kurzfristig und pragmatisch Unterstützung, sagte er.

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft mahnte mehr Investitionen in den Hitzeschutz von Kliniken an. Gebraucht würden etwa moderne Gebäudehüllen, wirksamer Sonnenschutz sowie effiziente Kühl- und Lüftungssysteme.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.