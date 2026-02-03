Islamistisches Regime

Die Linken-Vorsitzende, Ines Schwerdtner. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sören Stache)

Sie unterstütze die Menschen vor Ort gerade überhaupt nicht, sagte sie im Sender Ntv bei einer Diskussion mit dem Vorsitzenden der Jungen Union, Winkel. Es ließen sich schon jetzt die Kommunikationswege für die Protestierenden verbessern, auch für die iranische Diaspora hier in Deutschland. Zudem könnten Vermögen sofort eingefroren werden. Die Bundesregierung traue sich aber nicht daran, führte Schwerdtner aus. Winkel warb derweil für einen Regimewechsel im Iran. Das wäre generell für die gesamte Region besser, sagte er. Er sei gespannt, wie sich die Politik des US-Präsidenten Trump entwickele.

Die USA und der Iran wollen iranischen und amerikanischen Medienberichten zufolge noch in dieser Woche Verhandlungen aufnehmen. Vermutlich wollten sich Außenminister Araghtschi und der Sondergesandte Witkoff am Freitag in der Türkei zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm treffen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.