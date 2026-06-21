Luigi Pantisano, Vorsitzender der Partei Die Link (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

53 Prozent sei nicht das Ergebnis, das er sich gewünscht habe, sagte Pantisano zu den Delegierten. Es liege nun am ihm, sich das Vertrauen zu erarbeiten und in den nächsten Monaten in seine Rolle reinzuwachsen. Inhaltlich will Pantisano sich auf die anstehenden Landtagswahlkämpfe in Ostdeutschland konzentrieren und Widerstand gegen die Pläne zu den Sozialreformen organisieren.

Die wiedergewählte Vorsitzende Schwerdtner warb zum Abschluss des Parteitags für einen Antrag, wonach die Diäten der Bundestags- und EU-Abgeordneten begrenzt werden sollten. Es gehe um politische Glaubwürdigkeit, sagte Schwerdtner. Sie selbst behalte von ihrer Abgeordnetendiät einen Durchschnittslohn, um den Rest an die Menschen in ihrem direkt gewonnenen Wahlkreis Lichtenberg weiterzugeben.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.