Linken-Fraktionschefin Reichinnek bei ihrer Rede beim Bundesparteitag. (picture alliance / dpa / Michael Bahlo)

Reichinnek sagte auf dem Parteitag in Potsdam, Kanzler Merz' Mission sei die Zerstörung des Acht-Stunden-Tages. Die Linken-Politikerin monierte außerdem, dass die geplante Krankenkassenreform mehr Kosten bei weniger Leistung verursache. Fraktionschef Pellmann warf der Bundesregierung vor, sie investiere zu viel Geld in Militär und zu wenig in den Sozialstaat. Linken-Chefin Schwerdtner kündigte einen "Klassenkampf von unten" als Protest gegen die geplanten Kürzungen an.

Schwerdtner sagte in ihrer Rede außerdem, man werde alles tun, um die AfD von der Macht fernzuhalten und gegen einen Rechtsruck im Land zu kämpfen. Für den Abend ist eine Debatte über die Haltung der Partei zum Krieg im Nahen Osten und zu Israel geplant. Der Parteitag dauert bis Sonntag.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.