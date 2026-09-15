Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) (picture alliance / AP Photo / Markus Schreiber / Markus Schreiber)

Die Importe von Medizinal-Cannabisblüten würden nach einer Prognose seines Ressorts in diesem Jahr auf 300 Tonnen steigen, sagte der CDU-Politiker beim Deutschen Apothekertag in München. Dies sei eine Verzehnfachung der Menge binnen drei Jahren. Das habe in dieser Breite nichts mehr mit einem medizinischen Nutzen zu tun, sondern mit Drogenkonsum.

Im Zuge der generellen Legalisierung von Cannabis war auch der Umgang damit zu medizinischen Zwecken neu geregelt worden. Für diese Verwendung ist Cannabis seitdem ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Behandelt werden können damit unter anderem Schmerzen.

Es war der erste Auftritt Linnemanns auf einem Apothekertag, er ist erst seit sechs Wochen Gesundheitsminister.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.