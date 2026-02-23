NATO-Ostflanke

General Raimundas Vaiksnoras ist der militärische Befehlshaber der litauischen Streitkräfte (picture alliance / dpa / Alexander Welscher)

Armeechef Vaiksnoras sagte der Zeitung "Die Welt", es sei eine Priorität seines Landes, eigene Fähigkeiten zu besitzen, die man selbst kontrollieren könne. Er bezog sich damit auf mögliche Einsatzbeschränkungen bei einem Kauf nur westlicher Systeme und fügte hinzu, die Ukrainer hätten bereits mehrere Systeme mit großer Reichweite entwickelt. Vaiksnoras verwies dabei auf Langstreckendrohnen und Marschflugkörper, die als Abschreckungsinstrument dienen könnten. Gleichwohl bleibe Litauen als kleines Land aber auf seine NATO-Verbündeten angewiesen.

Die russische Invasion in der Ukraine schürt vor allem in den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland Befürchtungen vor einem möglichen Angriff Moskaus auch auf ihr Territorium.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.