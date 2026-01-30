Digitales Einreisesystem

LKW-Fahrer haben auf dem Balkan dutzende von Grenzübergängen in der Region aus Protest gegen die neu eingeführten Einreisebestimmungen der Europäischen Union blockiert. (Eldar Emric / AP / dpa / Eldar Emric)

Zuvor hatte die EU-Kommission angekündigt, die EU-Regelung zur Ein- und Ausreise in den Schengenraum zu überarbeiten. Eine Blockade in Serbien und Bosnien dauert weiter an.

Die Lastwagenfahrer protestieren gegen das seit Oktober schrittweise eingeführte digitale Ein- und Ausreisesystem der EU für Drittstaatenangehörige. Seit der Einführung gibt es laut Speditionsunternehmen immer wieder Probleme für Fahrer aus Nicht-EU-Staaten. Denn diese dürfen sich in sechs Monaten nur 90 Tage im Schengen-Raum aufhalten. Das Gesetz gibt es zwar schon länger, es wurde aber bisher für LKW-Fahrer nicht umgesetzt. Die EU-Kommission kündigte nun - Zitat - "pragmatische Lösungen" an, die verlängerte Kurzaufenthalte für ausgewählte Kategorien von Drittstaatenangehörigen ermöglichen. Dies solle auch Lkw-Fahrer beinhalten. Speditionsverbände begrüßten den Schritt.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.