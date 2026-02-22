Olympia-Bilanz

Der Lobbyverein "Athleten Deutschland" fordert Reformen im deutschen Sport. (dpa / picture alliance / Christian Charisius)

Das deutsche Team war mit 26 Medaillen unter den Erwartungen geblieben und im Medaillenspiegel auf Platz 5 gelandet. In einer Stellungnahme von "Athleten Deutschland" heißt es dazu, der Einsatz der Sportler sei beeindruckend gewesen. Die Diskussion über deren Abschneiden habe aber erneut die Defizite der Spitzensportförderung offengelegt, darunter zersplitterte Zuständigkeiten, steigende Kosten und Nachwuchsmängel.

Geschäftsführer Herber sagte, das geplante Sportfördergesetz mit der Spitzensportagentur sei ein erster Schritt. Die Bundesregierung müsse aber auch zentrale Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen, so etwa den Ausbau der sozialen Sicherung und eine deutliche Erhöhung der Basisförderung.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.