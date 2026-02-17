Cortina d'Ampezzo
Lochner gewinnt Olympia-Gold im Zweierbob; auch Silber und Bronze für Deutschland

Johannes Lochner hat bei den Olympischen Winterspielen die Goldmedaille im Zweierbob gewonnen.

    Das Foto zeigt Johannes Lochner (Pilot, l) und Georg Fleischhauer. Sie bejubeln ihren ersten Platz im Zweierbob.
    Olympische Winterspiele 2026: Johannes Lochner (links) und Gerog Fleischhauer gewinnen Gold im Zweierbob. (dpa-news/Robert Michael)
    Der 35-Jährige aus Berchtesgaden setzte sich in Cortina d'Ampezzo gegen Francesco Friedrich aus Pirna durch. Adam Ammour aus Gießen holte Bronze und machte den deutschen Dreifach-Erfolg perfekt.
    Mit Anschieber Georg Fleischauer dominierte Lochner in allen vier Läufen und lag am Ende 1,34 Sekunden vor Friedrich. Dies ist der größte Vorsprung in einem olympischen Zweierbob-Wettbewerb seit 1980. Damals lag der Schweizer Erich Schärer 1,57 Sekunden vor Bernard Germeshausen aus der DDR.
