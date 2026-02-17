Der 35-Jährige aus Berchtesgaden setzte sich in Cortina d'Ampezzo gegen Francesco Friedrich aus Pirna durch. Adam Ammour aus Gießen holte Bronze und machte den deutschen Dreifach-Erfolg perfekt.
Mit Anschieber Georg Fleischauer dominierte Lochner in allen vier Läufen und lag am Ende 1,34 Sekunden vor Friedrich. Dies ist der größte Vorsprung in einem olympischen Zweierbob-Wettbewerb seit 1980. Damals lag der Schweizer Erich Schärer 1,57 Sekunden vor Bernard Germeshausen aus der DDR.
Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.