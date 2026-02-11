Verteidigung

Der britische Verteidigungsminister John Healey (AP / Thomas Krych)

Das werde Verteidigungsminister Healey bei seinem Besuch eines britischen Stützpunkts in Norwegen heute ankündigen, wie die Regierung in London mitteilte. Healey erklärte, Russland stelle die größte Bedrohung der Arktis und des hohen Nordens dar, die man seit dem Kalten Krieg gesehen habe.

Großbritannien will sich demnach auch an der geplanten NATO-Mission "Arctic Sentry" beteiligen. Mit dem Einsatz will die Allianz zur Deeskalation des Konflikts mit den USA um Grönland beitragen.

