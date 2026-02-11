Flugverkehr

Heute steiken Piloten und Flugbegleiter bei der Lufthansa. (Soeren Stache/dpa)

Eine konkrete Zahl könne man allerdings noch nicht nennen, teilte das Unternehmen mit. Es ist zudem unklar, an welchen Flughäfen welche Flüge ausfallen. Die Lufthansa kritisierte den Streik der beiden Gewerkschaften Cockpit und Ufo als unverhältnismäßig.

Der ganztägige Ausstand war am Dienstag angekündigt worden. Betroffen sind Kunden der Kernmarke Lufthansa und der Tochter CityLine; außerdem wird die Frachtairline Lufthansa Cargo bestreikt. Während die Piloten laut Cockpit für höhere Betriebsrenten die Arbeit niederlegen, will die Kabinengewerkschaft Ufo Verhandlungen zu neuen Tarifverträgen erreichen. Ab morgen soll laut Lufthansa wieder weitgehend der normale Flugplan gelten.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.