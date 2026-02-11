Feinstaub entsteht unter anderem durch die Abgase von Kraftfahrzeugen. (Imago / Michael Gstettenbauer / IMAGO / Michael Gstettenbauer)

Wie das Umweltbundesamt mitteilte, wurden laut den Messdaten alle Grenzwerte der europäischen Luftqualitätsrichtlinien eingehalten. Damit habe sich die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt, sagte der Präsident des Bundesamts, Messner.

Laut den Angaben war die Belastung der Luft mit Feinstaub und Stickstoffdioxid im Jahr 2025 jedoch höher als in den Jahren zuvor. Messner wies darauf hin, dass vom Jahr 2030 an strengere Grenzwerte gälten. Deshalb müssten die Werte weiter gesenkt werden.

