Störung bei der Flugsicherung

Es gebe einen erheblichen Rückstau, der abgearbeitet werde, sagte der Chef des Flugsicherungsunternehmens Nats, Rolfe, der BBC. Wie das Flugdatenportal Flightradar24 mitteilte, wurden bis heute früh noch einmal knapp 250 Flüge gestrichen, der größte Teil davon am Londoner Flughafen Heathrow. Gestern waren den Angaben zufolge etwa 1.300 Verbindungen ausgefallen.
Zur Ursache der Probleme äußerte sich die Flugsicherung bisher nicht. Eine Cyberattacke werde jedoch ausgeschlossen, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.