Störung bei der Flugsicherung
Luftverkehr in Großbritannien kehrt nur langsam zum Normalbetrieb zurück

Nach einer technischen Störung bei der Flugsicherung kehrt der Luftverkehr in Großbritannien nur langsam zum normalen Betrieb zurück.

    Luftaufnahme vom Flughafen Heathrow. Das Rollfeld ist leer, zahlreiche Flugzeuge stehen in den Parkbuchten.
    Am Flughafen London Heathrow war der Betrieb stundenlang eingestellt (Archivbild). (AFP / STR)
    Es gebe einen erheblichen Rückstau, der abgearbeitet werde, sagte der Chef des Flugsicherungsunternehmens Nats, Rolfe, der BBC. Wie das Flugdatenportal Flightradar24 mitteilte, wurden bis heute früh noch einmal knapp 250 Flüge gestrichen, der größte Teil davon am Londoner Flughafen Heathrow. Gestern waren den Angaben zufolge etwa 1.300 Verbindungen ausgefallen.
    Zur Ursache der Probleme äußerte sich die Flugsicherung bisher nicht. Eine Cyberattacke werde jedoch ausgeschlossen, hieß es.
    Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.