Vor UNO-Generaldebatte

Emmanuel Macron wertete das Gespräch als positiv. (Archivbild) (AP / JUNG YEON-JE)

Der französische Präsident Macron kam mit US-Präsident Trump zu einem gut halbstündigen Gespräch in New York zusammen. Im Anschluss wertete Macron die Atmosphäre als konstruktiv. Themen seien die Lage in der Ukraine sowie im Roten Meer gewesen. Macron erläuterte, er habe mit Trump insbesondere darüber gesprochen, wie die Transportwege im Roten Meer besser gesichert werden könnten. Zudem sei es darum gegangen, wie wichtig es sei, der Ukraine noch schneller und stärker mit Abfangjägern zu helfen.

Sowohl Trump als auch Macron wollen sich am Rande der UNO-Generaldebatte mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Dieser hatte zuvor seinen Vorschlag für eine begrenzte Waffenruhe im Ukraine-Krieg erneuert. Selenskyj forderte Russland auf, den Energiesektor, die kritische Infrastruktur und die Lebensmittelexporte der Ukraine nicht weiter anzugreifen. Wenn Russland sich daran halte, werde das auch zu einer entsprechenden Deeskalation von ukrainischer Seite führen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.