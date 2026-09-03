Unesco-Welterbe

Letzte Handgriffe beim großen Teppich-Transport. (picture alliance / AP Photo / Kwiyeon Ha / Kwiyeon Ha)

Macron sagte bei der Feier im British Museum, er hoffe, dass beide Länder Beziehungen knüpften, die "so eng wie die Fäden" des fast tausend Jahre alten Wandteppichs seien. Charles würdigte die Leihgabe als "wertvolles Symbol des Vertrauens".

Der Teppich erzählt in 58 Szenen die Geschichte von William dem Eroberer, der den Ärmelkanal überquerte und den englischen König Harold II. in der Schlacht von Hastings im Jahr 1066 besiegte. Das Kunstwerk hat 30 Risse und fast 10.000 Löcher, weshalb einige Experten vor dem Transport von Frankreich nach London gewarnt hatten.

Insgesamt sind auf dem Wandbehang mehr als 600 Menschen und 200 Pferde dargestellt. Zu sehen ist unter anderem, wie mehrere Männer auf einen Kometen zeigen, der später als der Halleysche Komet identifiziert wurde.

Ausstellung bereits bis Ende des Jahres ausverkauft

Die Leihgabe gilt als diplomatische Geste zur Bekräftigung der französisch-britischen Freundschaft. Im British Museum ist der Teppich in einer eigens angefertigten flachen Vitrine zu sehen. Bei einem Karten-Vorverkauf setzte das Museum bereits zehntausende Eintrittskarten ab. Die Ausstellung läuft bis Juli 2027. Die Kosten für die Ausstellung betragen laut einem Bericht der "Financial Times" 5,8 Millionen Euro, die vom British Museum und Sponsoren getragen werden.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.