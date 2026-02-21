Ein Trauermarsch für den getöteten Aktivisten wird nicht verboten. (dpa / ZUMAPRESS.com / Julien Mattia)

Macron sagte in Paris, dies sei ein Moment der Besinnung und des Respekts für den verstorbenen 23-Jährigen. Keine Form der Gewalt sei legitim, fügte der Präsident hinzu. Es gebe in Frankreich keinen Platz für Milizen. Die Regierung werde sich in der kommenden Woche mit dem Thema befassen.

Vor gut einer Woche war es in Lyon zu Auseinandersetzungen zwischen links- und rechtsextremen Gruppen gekommen. Dabei sollen mehrere linksgerichtete Männer den rechtsextremen Aktivisten mit Fußtritten so schwer verletzt haben, dass er starb. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung.

