Handelspolitik

In einem Gastbeitrag unter anderem für das Handelsblatt schrieb Séjourné, wer öffentliche Gelder erhalte, müsse verpflichtet werden, auch in Europa zu produzieren. Er verwies darauf, dass immer mehr Länder Zölle erheben und ihre eigene Wirtschaft teils mit massiven Subventionen stützen. Die EU müsse darauf mit einer Strategie "Made in Europe" reagieren.

Séjournés Aufruf wurde von mehr als 1.000 europäischen Gewerkschaften und Unternehmen unterzeichnet - darunter Bosch und Thyssenkrupp Steel.

Kritik an dem Vorstoß äußerten unter anderem die Regierungen aus Schweden und Tschechien. Sie argumentieren, dass eine Bevorzugung europäischer Unternehmen Investoren abschrecke und der Wirtschaft letztlich schade. Auch die Bundesregierung reagierte zurückhaltend.

