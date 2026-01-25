Mahnwache in Minneapolis (dpa / AP / Adam Gray)

Ein ICE-Beamter hatte gestern einen 37-jährigen US-Bürger erschossen. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums war der Mann bewaffnet. Der Bundespolizist habe aus Notwehr auf ihn geschossen. Die Eltern des Mannes werfen den Einsatzkräften allerdings vor, ihren Sohn ohne legitimen Grund erschossen zu haben.

Unterdessen machen sich Vertreter des Bundesstaates Minnesota und der Bundesregierung gegenseitig Vorwürfe. US-Präsident Trump behauptete, der Bürgermeister und der Gouverneur stachelten mit ihrer Rhetorik einen Aufstand an. Man müsse die Einwanderungsbehörde ICE ihren Job machen lassen, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform "Truth Social". Minnesotas demokratischer Gouverneur Walz forderte Trump dagegen auf, die Einsatzkräfte abzuziehen. Die ICE-Beamten säten Chaos und Gewalt. Vor zwei Wochen war in der Stadt bereits eine 37-jährige US-Amerikanerin erschossen worden. Dies sorgte für Proteste.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.