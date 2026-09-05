Basketball-WM der Frauen

Die Basketballerinnen aus Mali jubeln über den ersten WM-Sieg überhaupt (Andreas Gora / dpa )

Für Mali war es der erste WM-Sieg überhaupt. Spanien hat durch die Niederlage die vorzeitige Qualifikation für die Finalrunde verpasst. Das Team hatte am Freitag zum Auftakt gegen Gastgeber Deutschland deutlich gewonnen und spielt zum Abschluss der Vorrunde am Montag auf Japan.

Die Japanerinnen sind heute um 18 Uhr zweiter Gegner des deutschen Teams. Am Montag spielt Deutschland gegen Mali. Der Gruppensieger zieht direkt ins Viertelfinale ein, der Zweite und Dritte müssen ein zusätzliches K.o.-Spiel bestreiten.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.